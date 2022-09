Megalapozták a hangulatot - Az ünnepség kulturális blokkjában először Pénzes Dorka lépett fel. A nyolcadik osztályos tanuló Márai Sándortól az Alkotás című szerzeményt szavalta, amely szó szoros és átvitt értelemben is a beruházásról szól. Később Beutl Istvánné óvodavezető kíséretével adták elő az óvodások ünnepi műsorukat. A Pillangó csoport apróságai természetesen német nyelven is mondták a mondókákat. Ezek után az óvoda egyik termében pogácsával és üdítővel kínálták a meghívottakat, akik között a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, intézményvezetők és a kecskédi grémium tagjai is ott voltak. A rendezvény végén felszelték az erre alkalomra készült tortát.