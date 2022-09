„Nagyon készültünk ma hozzátok, sajnos a kislányomat rollerbaleset érte…” - olvasta fel egy SMS-üzenet tartalmát Bochkor Gábor, és rögtön küldte is a pozitív energiát a gyermeknek. Ám nemcsak az említett felvidéki család, hanem helyi és környékbeli lakosok is találkozni kívántak a népszerű rádióssal és társaival, akik csütörtökön reggel a Kovácsi utcai parkolóban kihelyezett kapszulastúdiójukból jelentkeztek be.

– Két dobozt is elbír a jobb kéz! – mutatott egy férfi a hüvelyk és a mutatóujjai közé szorított folyékony kenyerekre, majd miután szisszent a sör, néhány korty után el is kapta a ritmust. A hangfalakból Ricky Martin ikonikus dala, a María szólt és a folytatás is erős volt, hiszen Kylie Minogue, Melania Fiona és Michael Jackson is egy-egy szerzeményével „lepte meg” a közönséget. Fejek biccentek, kezek is verték az ütemet, ajkak pedig a refréneket suttogták.

Iskolatáskás fiatalok, kisgyermekes családok, négylábú kedvenceikkel érkező lelkes gazdik is felsorakoztak a kordon előtt – hisz ahol a kutya családtag, ott az ebek sem maradhatnak ki a jóból. Az egymásra pakolt raklapok emelvényként szolgáltak egy hölgy számára, aki így látott át a tömegen. Két férfi pedig a szünetben szinte versenyzett azon, hogy ki tud nagyobbakat szippantani az elektromos cigarettából.