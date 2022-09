Most sem késő szólni - Ha van olyan, aki annak idején félelemből vagy más okból nem mondott el mindent a rendőrségnek, még most is megteheti. Hívja a 06/34-517-777-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, valamint a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén, vagy írjon a [email protected] e-mail címre.