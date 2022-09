Ezen kívül komáromi civil szervezetek is fellépnek, valamint a felvidéki Kamocsa delegációja is érkezik, csapatuk speciális ételüket, a híres kamocsai pogácsát is elkészíti a családi napon. Izgalmas bűvészműsorral is készülnek a szervezők, lesz lovasbemutató, buborék show, mese, valamint kézműves termékekből piac is nyílik. Délután az is kiderül, kinek sikerült legjobban az étele, majd Derzsi György színművész, operetténekes lép fel.