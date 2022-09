A hagyományos boráldozatot idén is a székesfehérvári Szabad Színház mutatta be, majd az Azaumi aktorok következtek. Ez a bábcsoport almásfüzitői gyermekekből áll, produkciójukat pedig augusztus végén, egy négynapos tábor során gyakorolták be. Később a Ládafia Bábszínház vásári bábcirkusz előadással szórakoztatta a gyerekeket.

A gladiátorok bemutatója ugyancsak sok érdeklődőt vonzott. A Collegium Gladiatorum tagja Mischinger Péter Vestator is, aki az Exatlon című extrém sport vetélkedőben is szerepelt. Az előadás során a vendégek megtudhatták, milyen felszerelést viseltek az egykori amfiteátrumok harcosai, valamint ízelítőt is lehetett kapni csatáikból. A bemutató után a gyerekek fel is próbálhatták a sisakokat, kezükbe foghatták a fegyvereket, pajzsokat.

A harc után a Nap és a Hold elrablása című történetet mutatta be a Gólyalábas utcaszínház, amelyet Rumi László bábművész hozott létre. A különleges hangulatú történet lényege, hogy egy kissé szerencsétlen, ügyetlen fiatalember egy kis segítséggel, de végül legyőzi a gonoszt, és visszaszerzi a Napot és a Holdat. Küzdelmében a közönségben ülő gyerekek is segédkeztek: a pozitív hőst biztatták, míg a gonoszt sikoltással igyekeztek elriasztani, vagy legalább megzavarni.

Először lépett fel Azaumban a Hollóének Hungarica zenekar, és az új, Bacchus lányai nevet viselő formáció, amelynek tagjai ókori táncokkal készültek. Később Vas Fruzsina ókori divatbemutatót tartott. Sikere volt a római kori esküvőnek is, amelyet ugyancsak a Szabad Színház adott elő.

Mivel borünnepet ültek, két borászatot is meghívtak Almásfüzitőre, a baji Hauzer és az N3 Bormanufaktúrát, míg Dunaalmásról a Anemona Pálinkaház jött el az eseményre.

A nap során Komáromból is érkezett egy csoport Azaumba, akik megtekinthették az intézményt, majd római ételeket is kóstolhattak. Bekéné Magyar Melinda azt is felidézte, a nyári hónapokban rendkívül sikeresek voltak nyári táboraik, minden alkalommal maximális létszámmal működtek.