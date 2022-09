Pajtaszínház Tatabányán

Szeptember 10-én a Széchenyi István Művelődési Házban a Mocsai Pajtaszínház mutatja be a Főpróba című előadását. Versszínház magyar költők verseivel, népszerű dalokkal és pantomimikus jelenetekkel szórakoztatják a nagyérdeműt. Az előadás megtekintése ingyenes.

Bornap Környén

Szombaton második alkalommal tartja meg a Bornap elnevezésű programját a környei német nemzetiségi önkormányzat. Az egész délutánt felölelő programon többek között fellép a Környei Mazsorett csoport, a Környei Magyar Dalkör is. A kicsiket játékok, lufihajtogató bohóc is várja.

Off Road Fesztivál Tatán

Ahogy arról a város a honlapján is beszámolt, a Lélekháló Alapítvány szervezésében Off Road Fesztivált rendeznek szeptember 10-én szombaton, a Fényes Fürdő parkolója melletti területen található Fényes Extrém Parkban. Fél 9 és 9 között indulnak el az első járművek, a pályákat fokozatosan fogják megnyitni, a nézők pedig a Fényes Fürdő parkolójánál pontos útmutatást kapnak a park megközelítéséhez.

Kukorica Fesztivál Bábolnán

Már pénteken programokkal várják a kilátogatókat a XXIII. Kukorica Fesztiválra. Az első napon Magna Cum Laude koncert és tűzijáték is lesz. Szombaton is bőven lesz program. A gyerekeket játszóház, íjászat várja. Este neves előadók koncertjét élvezheti a nagyérdemű. Fellép Oláh Gergő, Király Viktor, Tóth Andi és Nemazalány x Sofi is.

Gasztronómia Dunaalmáson

Szombaton 15. alkalommal rendezik meg Dunaalmáson az Őszi Ízek Fesztiválját. Délelőtt az ételeké lesz a főszerep. A lecsók és az almás sütemények versengenek majd a legjobbnak járó címért. Délutántól estig Herczog Ricsi, Alee és Dévényi Tibi bácsi is garantálja a jó hangulatot.

Tokodi mulatságok

A tokodi önkormányzat szombaton falunapot és szüreti felvonulást szervez. A felvonulás 14 órától indul a kantin udvaráról, és a falusi körmenet során a községháza előtt, a templomnál és az iskolánál tervezett megállóknál 1-1 kisebb műsort tekinthetnek meg az utcabeli érdeklődők, egy kis bor és pogácsa kóstolása mellett. A nap folyamán fellépnek helyi civil szervezetek, az Alma együttes, az este folyamán pedig Kurkó József énekes produkcióját követően a Miskolci Illés Emlékzenekar fellépése következik, a rendezvényt 22 órától RHS Disco zárja utcabállal.

Operett és musical Esztergomban

Esztergom központjában, a Széchenyi téren szombaton operett és musical gálát tartanak. Az operett- és musicalirodalom legnagyobb slágereiből, két felvonásban hallhatnak a kilátogatók. Az előadás ingyenesen megtekinthető.

Naszályi Napok színes programokkal

Színes programkavalkáddal várnak kicsiket és nagyokat a szervezők szeptember 10-én a helyi sportpályán és a búcsú téri pihenőparkban.