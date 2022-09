A híres énekes látogatás során megtekintette a laktanya létesítményeit, majd az alakulatnál rendszeresített kézifegyvereket, haditechnikai eszközöket, – többek között – a BTR-80 páncélozott szállító harcjárművet, a D-20-as vontatott ágyútarackot, a Gidrán többcélú moduláris páncélozott harcjárművet, a Leopard 2A4HU harckocsit és a PzH 2000 HU önjáró tüzérlöveget is.

A látogatás egy jó hangulatú ebéddel zárult, amely alatt az érintettek átbeszélték a jövőbeni lehetséges együttműködés részleteit is. A programon többek között részt vett Jakab-Pál Helga, a tatabányai székhelyű Forrás Rádió ügyvezető igazgatója is, hisz tervezetten a rádió is aktív résztvevőjévé válik az alakulat népszerűsítési és toborzási tevékenységének. A kampány kiemelt célja a térség fiataljainak megszólítása, a Magyar Honvédség és a dandár működésének bemutatása, a katonaélet megismertetése és vonzóvá tétele.