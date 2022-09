Édes kisbabák és cserfes nagylányok vették át a hatalmat pénteken délután a Kemma.hu és a 24 Óra szerkesztőségében. Az idei Gyermekmosoly versenyünk dobogósai látogattak el hozzánk, hogy átvegyék nyereményeiket Takács Zoltán főszerkesztőtől és Szűr Annamária regionális online vezető szerkesztőtől. Ditrich Elena Zoé sajnos betegség miatt nem tudott eljönni, de nyereményét hamarosan ő is megkapja.

A nyergesújfalui Cserge Zsófia Zoé nem csak a megyében, de a kategóriájában országos szinten is a legtöbb szavazatot kapta, így hamarosan megveheti az óriás legót, amit szeretne. Hamar kiderült ugyanis, hogy él-hal ezért a játékét. Persze lehet, hogy a 1,5 éves öcsinak is jut majd valami a nyereményből. Még nagyobb volt az öröme, amikor meglátta a harmadik helyezett Richvalsky Tinát, aki szívbéli barátnője az oviban, és jövőre együtt mennek majd iskolába is. Tina elárulta nekünk, hogy balettozik, és hogy ujjal távirányítható autóra vágyik most igazán. A két kislány két ölelés, viccelődés közben azt is elmesélte, hogy szeretnek búcsúba járni, a kedvencük pedig az ugrálóvár. Nitti Edina, a 4-7 évesek lábatlani, második helyezettje arról mesélt, hogy a Jézuskának adják a nyereményt.