Felavatták Dr. Mecseky László gyermekgyógyász emléktábláját Tatán, az Agostyáni u. 16. szám alatt, ahol évtizedekig élt családjával. A tata.hu beszámolója szerint az épület falán elhelyezett emléktáblát a tatai önkormányzat, a Tatai Helytörténeti Egyesület és az orvos családja állította.

Dr. Mecseky László Szatmárnémetiben született, orvosi tanulmányait Debrecenben végezte és 1948-ban került Tatára. 1949-ben alapította a csecsemő és gyermekosztályt, emellett a helyi kórház igazgatóhelyettese is volt. Az 50-es 60-as években a szakellátás helyzetének javítása érdekében aktívan közreműködött abban, hogy a városban elinduljon az ápolónő és asszisztens képzés, ő maga is oktatta a fiatalokat. Sokat dolgozott azért, hogy a Tata különböző pontjain működő szakrendelések egy helyre kerülhessenek, kiemelkedő szerepe volt a tatai szakrendelő intézmény létrehozásában, melynek egy évig a vezetője is volt.

Az apja nyomdokait követő Dr. Mecseki László elmondta, édesapja igazi orvos volt, példaértékű hivatástudattal, hiszen még a karácsonyi vacsorát is félbeszakította, ha valamelyik kis páciensének a segítségére volt szüksége.