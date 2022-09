Komárom önkormányzata minden intézménye számára biztosítja az EpiPent, amelynek alkalmazásáról dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester, háziorvos tartott előadást. Az EpiPen rovarcsípések vagy rovarmarások, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére alkalmazható készítmény.

Dr. Kreft-Horváth Loránd elmondta, sok esetben lehet tudni, ha egy gyerek allergiával küzd, de sok esetben kiszámíthatatlan az anafilaxia, például ha egy rovar csípése okozza. Az alpolgármester arról is beszélt, az EpiPen használata után is szükséges mentőt hívni, mert újabb allergiás reakció is bekövetkezhet.