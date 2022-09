Őrizd a lángot címmel szervezett az idén a Népmese hete alkalmából konferenciát a megyei könyvtár. Mikolasek Zsófia, az intézmény igazgatója köszöntötte a szakembereket, oktatási és nevelési intézmények képviselőit, majd a Mocsai népdalkör két tagja gyönyörű viseletben énekszóval is üdvözölte a konferencia tagjait. John Katalin, az oktatási és kulturális bizottság elnöke megnyitójában kiemelte: a mese általunk él, s jó látni, hogy ilyen sokan szívükön viselik a sorsát.

Hétpróbás kalandok - A konferencián a meséket különféle megvilágításban mutatták be az előadók, majd délután fonó műhelymunkák következtek, ahol meseterapeuták, könyvtárosok tartottak mesés foglalkozásokat. A megyei könyvtár a Népmese Hete alkalmából ma 17 órától viseletbemutatót szervez Kelemen Petra Piroska és Jakab András közreműködésével. Csütörtökön a felnőtteket várják a Mesekocsmába. Hamuban sült pogácsa és bor, s pajzán mesék is lesznek Écsi Gyöngyivel, s táncház a Horsa bandával. Pénteken fergeteges meseestet szerveznek családoknak 16 órától hétpróbás kalandokkal.

Suller Ildikó, a gyermekkönyvtár vezetője mutatta be az előadókat. Elsőként Dienes Éva, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtár vezetője mesés felvezető után hidakról és utakról beszélt az olvasóvá nevelésben Miért pont a népmese? címmel. A könyvtár előnyeinél kiemelte, hogy ingyenes juthatnak hozzá érdekességekhez az olvasók. A történetekkel megpakolt polcok hangulata, a hiteles információk gyűrűjében jól hangzik a mese. Fejből, mert annak van igazi hatása a hallgatóságra. Ma már léteznek felnőtt mesedélutánok, vagy esték is, ahol történethallgatási transzba kerülhetnek az emberek. Hiszen a mese jótékony fizikai hatása ma már bizonyított: mindkét agyféltekére egyformán hat. Fejleszti az értelmi és érzelmi intelligenciát. Azok a gyerekek, akiknek rendszeresen olvasnak mesét 1,5 évvel is megelőzhetik kortársaikat.

Dienes Éva, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sárkányos Gyermekkönyvtár vezetője mesés felvezető után hidakról és utakról beszélt az olvasóvá nevelésben

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Az előadó néhány kiváló mesekönyvet is kiemelt: Arany János, Benedek Elek mellett Bajzáth Máriát. A foglalkozásokat pedig átszőheti a mondóka, a zene, a játék. A mese hidakat épít – hangsúlyozta.

Komló-Szabó Ágnes, a Bródy Sándor Megyei Könyvtár Hevestéka hálózati csoportjának vezetője az élménykönyvtárakról szólt. Luzsi Margóval együtt dolgoztak ki egy projektet, amely segít a könyvtárosoknak is abban, hogy önbizalmukat erősítve adják át a meséket. A könyvtáros személyisége csodatévő eszközként működik - hangsúlyozta. Létrehoztak egy foglalkozás sorozatot, ahol mesék, versek és játékok is helyet kaptak. Tapasztalataikat könyvben is összesítették.: