Nincs gáz, mert van gáztárolókban

Czunyiné dr. Bertalan Judit azt is fontosnak véli ebben a helyzetben, hogy a brüsszeli szankciók okozta energiaválság ellenére Magyarországon a gáztárolókban van a téli időszakra szükséges mennyiség, a kormány pedig folyamatosan gondoskodik a tartalékokról. Azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy a rezsicsökkentés továbbra is minden magyar háztartás számára megmarad az átlagfogyasztás mértékéig. Ráadásul afelett sem világpiaci árat, hanem úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetnie a magyar fogyasztóknak, ami a világpiaci árhoz képest jóval kedvezőbb. Emellett további kedvezményben részesülnek a nagycsaládosok, valamint a társasházak, a többgenerációs családi házak, illetve a tartósan betegek is, akik számára az átlagfogyasztáshoz képest magasabb szintig érhető el a rezsicsökkentett ár.