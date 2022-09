Az ország legjobb közlekedési rendőreinek találkozóján Óberling József ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője is köszöntötte a csapatokat. Elmondta, a jelenlevők már most nyertesek, hiszen minden versenyző benne van azon kevés kiválasztottak között, akik a nemzet legkiemelkedőbbjei. Annál is inkább, hiszen az ezredes elöljáróban elárulta: az előző napi elméleti vetélkedőn résztvevő húsz csapat között születtek hibátlan megoldások.

Mindenki nyer - A programsorozat első napján egy elméleti versenyen a rendőrök KRESZ-tudását és szakmai ismereteit mérték fel. A gyakorlati részen minden csapat egyik tagja a gépkocsiknak, míg a másik tagja a motorkerékpároknak felállított akadálypályán méri össze tudását, ezután a karos forgalomirányítók tudását is tesztelik. Itt a közlekedésben résztvevők számára is lehetőség nyílik arra, hogy felmérjék, mire emlékeznek még a rendőri karjelzésekből.

A versenyt ezek után Bíró Sándor plébános áldotta meg, majd a téren felsorakozott motoros és autós rendőrök rendezett konvojban érkeztek meg a főúti versenyhelyszínhez, ahol már kész akadálypálya fogadta a versenyzőket, akik szaktudását percekben mérték. Az eredményhirdetés szeptember 22-én, csütörtökön 10 órakor kezdődik a Gottwald Hotelben.