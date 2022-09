Több évtizede működik jelenlegi helyén a mogyorósbányai óvoda, mely az elmúlt évek, évtizedek alatt sokat fejlődött. Az ott dolgozók folyamatosan szépítgetik, díszítik, hogy minél otthonosabb környezetet alakítsanak ki a gyermekek számára, az önkormányzat pedig a pályázati lehetőségekre alapozva fejleszti az intézményt.

Mogyorósbányának jó a kapcsolata a környékbeli településekkel. Az önkormányzat nem vett fel hitelt az elmúlt években, kiaknázza a pályázati lehetőségeket és a nehéz gazdasági helyzetben is megőrizné a stabilitását. Az egészség települési szinten is fontos, a felnőtt- és gyermekorvos, illetve a védőnő is folyamatosan végzi a szűrővizsgálatokat. Az asztalitenisz mellett a kispályás futball is népszerű: a község megnyerte a megyei labdarúgó szövetség által szervezett előző Kistelepülések Tornáját. Az idei szezonban az önkormányzat által készíttetett, címeres és feliratos mezben lépnek pályára a sportolók.

Havrancsik Tibor polgármester elmondta, hogy még 2020-ban sikeresen pályáztak a Magyar Falu Programban arra, hogy a különböző eszközök és tárgyak tárolásra használt, rossz állapotú melléképületet teljes körűen felújítsák.

– A projekt összköltsége 32 millió forint volt, mely a bútorok és az egyéb eszközök beszerzésének összegét is tartalmazta. Sikerült így egy korszerű, az igényeknek megfelelő épületrészt kialakítanunk, melyben helyet kapott egy koedukált, gyermek-felnőtt-akadálymentes, multifunkcionális vizesblokk is. A beruházás révén egy többfunkciós fejlesztőszobával bővült az óvoda, mely egyéb programoknak, pluszfoglalkozásoknak is helyszínt adhat – mondta Havrancsik Tibor.

A jövőt is szolgáljaz óvodai fejlesztés

Egyre fontosabb, hogy a kistelepüléseken élők is igénybe vehessék ugyanazokat a szolgáltatásokat, melyek a városokban elérhetők, így a mostani óvodai fejlesztés végső soron hozzájárulhat a település lakosságmegtartó erejéhez is és még vonzóbbá teheti Mogyorósbányát.

A felújításkor fontosnak tartották, hogy az akadálymentesített melléképület arculatában illeszkedjen a főépülethez. Egy nagyobb tetőtéri helyiséget is kialakítottak, amely a játszóudvar felől közelíthető meg és ahol a kerti játékokat lehet tárolni.

– Az épület tavasszal megkapta a használatbavételi engedélyt, az eszközök, berendezések pedig nyár elején megérkeztek. Így a mostani nevelési évben már igénybe vehetik a gyermekek és az óvoda dolgozói – tette hozzá.

Játszóudvari eszközöket is telepítettek

Havrancsik Tibor felidézte, hogy korábban is volt egy sikeres Magyar Falu Programos pályázatuk, mely szintén az óvodához kapcsolódik. Korábban 5 millió forint támogatást ítéltek meg a községi önkormányzat számára, melyből az elmúlt években felújíthatták az intézmény felső játszóudvarát.

A kerítés már kifejezetten rossz állapotban volt, melyet az elnyert összegből cserélhettek ki, minderre a gyermekek biztonsága érdekében már nagy szükség volt. Ezen kívül új játszóeszközöket is telepítettek, a csúszdával is ellátott kéttornyos vár kifejezetten népszerű a fiatalok körében, sőt a fészekhintát, illetve az úgynevezett Polyball labdajátékot is szeretik. Az önkormányzat egyébként saját költségvetéséből az alsó udvart is felújította, ahol idén nyáron gyepszőnyeget terítettek le.

Eszközöket vettek

Az önkormányzat néhány évvel ezelőtt a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében multifunkciós munkagépet szerzett be, tavaly pedig a Magyar Falu Program keretében megítélt 8 millió forint, vissza nem térítendő támogatásból egy fűnyíró traktort és egyéb kommunális eszközöket vásárolt. A kompakt kisgép és a hozzátartozó adapterek, valamint az akkumulátoros kézi eszközök megkönnyítik a zöldfelület karbantartási munkálatok elvégzését, továbbá segítik a téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat is.

Kulturális szempontból is zajlik az élet a községben, bizonyos időközönként kellemes dallamok szelik át a település utcáit. Az önkormányzat korábban sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériumának Térzene Programjában: először 7,5 millió forint támogatást nyertek el, melyből a 2021-2022-es évadban harminc koncertet tarthattak meg a falu különböző pontjain.

Volt rendezvény a főtéren, a Vincellér téren, illetve az iskola udvarán is és szinte kivétel nélkül mindig népes közönség élvezte a fellépéseket. A záróeseményen részt vett Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, aki szívén viseli a kistelepülések, így Mogyorósbánya sorsát is.

A térzene is nagy sikert aratott

Havrancsik Tibor elmondta, hogy újra sikeresen pályáztak, ezúttal 5 millió forintot nyertek, melyből 2022 júliusától 2023 júniusáig kell lebonyolítaniuk szabadtéren a komolyzenei koncerteket. A Mogyorósbányai Fúvószenekarral kifejezetten jó kapcsolatot ápol az önkormányzat: azon túl, hogy segítik egymást, az együttes állandó szereplője a Térzene Programnak.

Felújítják a Petőfi utcát

Mogyorósbánya a Magyar Falu Programban 45 millió forint támogatást nyert a Petőfi Sándor utca 63-83. szám közötti szakaszának szilárd burkolattal való ellátására. Az útépítési engedélyt már megszerezték, de az építőiparban bekövetkezett áremelkedések miatt még nem kezdődött el a beruházás. Az önkormányzat reméli, hogy a tervező által javasolt költségcsökkentő műszaki tartalom változtatást az irányító hatóság jóváhagyja és megvalósulhat a projekt.

Közös túrát szerveznek

Nagy sikere volt tavaly is a Tokoddal közösen megszervezett szőlőhegyi túrának. Idén október 1-jén tartják a kirándulást, mely végén ismét megvendégelik a résztvevőket.

Újraindulnak szakkörök

A helyi könyvtár a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködve lebonyolított korábban fél éven át tartó vesszőfonás szakkört, amely kiállítással zárult. Most papírfonó és csuhé tanfolyamokat indíthatnak, melyre várják a jelentkezőket.

Megáldották a borospincéket

A község vezetése jó viszonyt ápol az intézményekkel, a szlovák nemzetiségi önkormányzattal, a helyi és környékbeli egyesületekkel is, ennek eredményeként szinte folyamatosan vannak programok a településen. A Mogyorósbányai Borbarátok Egyesület például idén borversenyt is rendezett, míg Vince napján Vitális Gábor plébános megáldotta a település pincéit.

Vitális Gábor plébános

Segít és partner a megye

Gyönyörű új minibölcsődével gyarapodott Mogyorósbánya a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) elnyert 120 millió forintos támogatásnak köszönhetően. Az idén tavasszal átadott új intézmény a 900 fős település központjában, egy korábban kereskedelmi célú épületben kapott helyet és nyolc gyermeket tud fogadni. A beruházással három új munkahely is létrejött. A csapadékvíz-elvezetés is tovább javulhat Mogyorósbányán, mert a TOP-ból 199 millió forintot nyert a Petőfi–Arany–Jókai utcai csapadékvíz elvezetésének korszerűsítésére. Ezzel újabb hosszú szakaszon folytatódik a korábbi években ugyancsak TOP-ból megkezdett vízrendezés. A fejlesztést finanszírozó határozatokat a megyei önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé. A megvalósítás a megyei önkormányzat fejlesztő szervezetével közösen történt. (Hirdetés)

