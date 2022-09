Ázsiából érkezhetett - Felmerül a kérdés, hogy a szakemberek hogyan azonosíthatnak be új fajokat. Szénási Valentin elmondta, hogy már huszonkét éve foglalkozik a bogarakkal, így van némi tapasztalata. Másrészt van egy fajlista, amely révén össze tudják hasonlítani a frissen megfigyelt példányokat az adatbázisban szereplőkkel. A kutatás során a budapesti Természettudományi Múzeum gyűjteményét és a különböző dél-koreai, francia és ónémet fajleírásokat is megvizsgálta. Mivel minden Magyarországon ismert fajt kizárt, így derült ki, hogy új bogárról van szó. Felmerült benne a gyanú, hogy mivel a Kincses-hegyhez közel van az esztergomi Suzuki-gyár, esetleg alkatrészekkel együtt Ázsiából érkezhetett az apró méretű állat. A zsuzsókák nagy fajszámban élnek Japánban, Dél-Koreában, Kínában, Oroszország Távol-Keleti részén. Szénási Valentin azt is elárulta lapunknak, hogy korábban is voltak felfedezései, igaz, azok a Közel-Keleten. Egy barátjával közösen egy libanoni, illetve egy szíriai bogarat írt le.