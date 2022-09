A résztvevőket kora délután, a szüreti felvonulás előtt dr. Kerekes Tibor, a Szőnyi Kulturális Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket. Arról beszélt, csodálatos időt varázsolt nekik a Jóisten abból az alkalomból, hogy két esztendő után ismét együtt lehetnek. Hozzátette, délelőtt és délután is rengeteg program várta a résztvevőket.

Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, nagy öröm, hogy újra lehet ilyen jellegű rendezvényeket szervezni. Ezt követően Steinbach József református püspök szavait idézte fel:

Steinbach József nemrégiben úgy fogalmazott, az örömnek hat ismérve van: a hálaadás, a szolgálat, az imádság, a közösség, a hit és a tisztelet. Itt, Szőnyben azt hiszem mindegyikkel jól állunk.

Hangoztatta azt is, a járványhelyzet rávilágított arra, mit jelentenek a valódi közösségek, amelyeknek nincs párja, és amiket nem helyettesíthet a virtuális világ. Úgy vélekedett, Szőnyben erős civil szervezetek vannak, amelyekre mindenki büszke lehet, és továbbra is példát mutatnak majd a közösség összetartó erejéből.

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester felidézte, milyen tartalmas programokkal kezdődött a délelőtt. A főzőversenyen tíz csapat vett részt, és kiváló hangulat is kerekedett. A horgászversenyen összesen 76 kilogramm halat emeltek ki (amelyet vissza is tettek), de együtt horgászott több korosztály is. Öt gyermek is nevezett, az alpolgármester szerint pedig ez azt jelenti, hogy a fiatalokat is érdekli a közösségi élet és a természet.

A mai nap legfontosabb mondanivalója az, hogy ismét találkozunk, együtt vagyunk, beszélgetünk.

– zárta gondolatait az alpolgármester. A terményáldás után a 2019-es bíró és bíróné adta át az idei esztendő bírójának a vándorfokost. Dr. Kerekes Tibor és felesége után ezúttal Takács József önkormányzati képviselő és Molnár Zsuzsanna ülhetett fel az első kocsiba.

Megáldották a terményt - Az ünnepélyes terményáldás Nagy Attila Ákos református lelkipásztor feladata volt, aki elmondta, a nap fontos része a hálaadás. Hálásnak kell lenni a jó időért, és azért, hogy kerül az asztalra termény, kenyér. – Mindezek forrása nem önmagunkban van. Amikor erőnek, szeretetnek a forrását keressük, jó, ha felfelé emeljük tekintetünket. Hiszen mi magunk is Isten teremtményei vagyunk. Ő adott nekünk áldást, erőt, hogy munkáinkat elvégezzük, valamint ahhoz, hogy testvéri közösségben éljünk egymással – fogalmazott a lelkipásztor.

– Az itt élő emberek számára fontos a hagyományőrzés. Ezért is fontos, hogy az ünnepeink rendszeresen meg legyenek tartva. A szervezésben résztvevők az egész napot végigdolgozták azért, hogy mi jól érezzük magunkat, amiért nagyon hálásak vagyunk – mondta Takács József.