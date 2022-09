A Budapesten lebonyolított rendezvényre az ászári Petőcz Pincészet is nevezett – derül ki a borverseny honlapjáról. Nem csak hogy neveztek, hanem 2021-es Cserszegi fűszeresük aranyérmet is kapott. Ezen kívül “A legjobb illatos fehérbor, hazai nemesítésű fajtából” címet is megkapta.

A pincészet közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy felemelő érzés, hogy a sok-sok munka, törődés, aggodalom meghozta gyümölcsét. Hozzáteszik, hogy ezek után már az elismerés által felturbózott energiával csapnak bele a 2022-es szüretbe.