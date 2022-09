A helyszínen megtudtuk, hogy a kétnapos rendezvény célja a magyar halak, a halfogyasztás, illetve a horgászat népszerűsítése. Ennek érdekében a fiatalok kipróbálhatták a hazánkban is egyre felkapottabb sportágat, a szerencsésebbek pedig kisebb-nagyobb példányokat foghattak ki a Kerek-tóból. Ezen felül a 12 év alatti gyermekeknek kóstolójegyeket is kiosztottak, így ők ingyen fogyaszthattak a különböző ételekből, sokan most ettek először halászlevet.

Vidra Péter szervező, az Esztergomi Vasas Horgász Egyesület tagja és a Rózsahegy Étterem konyhafőnöke elmondta, hogy vendéglátóhelyük, illetve a Vadkacsa Büfé jóvoltából különböző halászleveket, bundás vagy rántott harcsát, halkrémet, harcsapaprikást, kapros-tejszínes harcsát, harcsaburgert, sőt még gyrosos harcsát is lehetett fogyasztani.

Oktatás - Osvald Zsolt pedagógus, a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ) ügyvezető igazgatója, az Érted tettem Duna közösség alapítója a szervező egyesület felkérésére a népszerű halfelismerő játékával is meglepte a fiatalokat és oktatta őket a bot helyes használatára. A rendezvényre Erős Gábor országgyűlési képviselő, dr. Alberti Péter esztergomi alpolgármester, illetve Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke is kilátogatott.

Megtudtuk azt is, hogy a rendezvény a kezdetektől fogva népszerű, az esős idő sem befolyásolta érdemben az érdeklődést. Arra is volt már példa korábban, hogy két idősebb hölgy kimondottan a halfogyasztás érdekében busszal utazott el Visegrádról Búbánatvölgyig. Egyébként a jó hangulathoz az ételek és finom nedűk mellett az is hozzátartozott, hogy a tó partján nem csak a tájban gyönyörködhettünk, hanem mindkét napon koncerteket is meghallgathattunk.