Tata iskolaváros: alsó, közép, és jelen korunkban már felsőfokú oktatási intézmény is öregbíti a hírnevét. Kulturális és szellemi regionális központként hosszú évszázadok óta tölti be ezt a szerepet, amelyhez hozzásegítette a kedvező földrajzi elhelyezkedése, gazdag múltja, és az igazgatás- és közigazgatásban betöltött jelentősége. Éppen ezért az oktatástörténeti munkák nagy fontossággal bírnak a település és a Kuny Domokos Múzeum kutatásainak életében is.

Ennek ellenére oktatási intézményeink története még korántsem mondható feldolgozottnak. De lépések már történtek ebben az irányban, ilyen volta az a könyvbemutató, amelyre a múzeumbarátokat és a helytörténeti kutatások iránt érdeklődőket várták a tatai várba. A közelmúltban Szűcs József A legszilárdabb talapzat, A Tata-Tóvárosi Izraelita Elemi Népiskola története 1851–1944 című kötetét ismerhették meg a téma iránt érdeklődők. Az eseményen Stegmayer Máté történeti muzeológus köszöntötte a vendégeket.

Ezt követően dr. Simonik Péter helytörténész, a Széchenyi István Egyetem doncense beszélgetett az „alkotóval”. A program zárásaként Michl József polgármester mondott köszönetet Szűcs Józsefnek, aki a múzeum szakmai munkatársa és a téma kutatója, aki egyébként három éves szakmai munkájának eredményeként született meg ez a hiánypótló mű, amivel gazdagította a helytörténeti értékeket. A kiadvány a Kuny Domokos Múzeum és a tatai önkormányzat gondozásában, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával látott napvilágot.

A kötete egy, a város oktatástörténetével foglalkozó alkotás, hiszen korábban két alkalommal is a tatai középfokú képzésről, a piarista rend nevelési és oktatási tevékenységéről jelent meg könyv. Rajtuk kívül más felekezeti és állami oktatási, és nevelési intézményekről rendkívül kevés az információ, egy-egy kisebb tanulmány vagy résztanulmány jelent csak meg.

Ezeket a hiányosságokat pótolva, és egyúttal a település elemi iskoláinak történetét bemutató monográfiák sorában elsőként a tatai zsidó hitközség iskolaszervező, fejlesztő és oktatási tevékenysége elevenedik meg most, köszönve a szerző fáradhatatlan kutatási tevékenységének.