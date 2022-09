A mese, zene, tánc és viseletbemutatón a varázslatot Kelemen Petra Piroska néptánctanárra, mesemondóra és párjára, Jakab András néptáncpedagógusra bízták. Piroska nemcsak a gyönyörű ruhákat mutatta be, hanem viselőiket is. Sokan közülük a tanítványai voltak, akik a csodaszép ruhákban az arra jellemző tájegység tánclépéseit is megmutatták a hallgatóságnak.

Káprázatosan szép öltözetű hölgyek és urak álltak sorfalat, majd Kelemen Petra Piroska meghatódva köszöntötte a vendégeket. Mindenek előtt az édesanyját, aki a több tucat ruha elkészítésében segítette.

Bejárták a Kárpát-medencét - Az Alsó-Garam menti Bényről származó, jelenleg Tatán élő, a palóc hagyományokat, a nagyszülei, a faluja nyelvét, nyelvjárását, kultúráját továbbra is őrző népmesemondó és ruhái segítségével bejárta a hallgatóság hazánk és a Felvidék, valamint Erdély magyar lakta vidékeit. Mezőségi pendely (alsóruha), különböző hosszúságú rokolya (szoknya), a tájegységre jellemző rékli (női blúz), kurtaszoknyák, csengő és patkolt piros csizma mellett a férfiak jellemző viseletekről is szólt az előadó.

A megannyi érdekes történet mellett arra is fény derült: a kurtaszoknya is térd alá ért, mert az asszonyok a derekát lejjebb varrták. A pruszlikok, kötények olyan anyagból készültek, hogy még a kard sem ment át rajta. A kendők redőzése is elárult viselőjéről mindent.

Nem maradt titok az sem, hogy mitől volt olyan izmos az ezeket viselő nők lába: a viseletek között mutatott Piroska olyan ruhát, amely akár 30 kilogrammot is nyomott a megannyi alsószoknyával.

Minden viseletet a tánc, és minden táncot a viselet határozott meg.

– hangsúlyozta az előadó. Ezért változtak a szoknyák hosszai is. A táncban, amikor a legények, férfiak megpörgették a lányokat, asszonyokat, a szoknya különleges formában pörgött. A viseletek ismertetője után közös tánccal zárult a különleges bemutató, hogy – mint fogalmazott Piroska – a „pajkosságból haza is vigyünk keveset”.

A Népmese hetén fergeteges meseestre is várják az érdeklődőket. Szeptember 30-án 16-tól 20 óráig Hétpróbás kalandon ügyeskedhetnek a gyerekek a József Attila Megyei és Városi Könyvtárban.