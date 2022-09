Mint megírtuk, a 72. Tatabányai Bányásznapon átadták a Solymos Mihály díjat, amelyet idén Mokánszki Béla bányamérnök kapott meg. A díjazott könnyes szemekkel mesélte, hogy emlékszik azokra a kollégáira, akik évtizedekkel ezelőtt a Rozmaringos Bányászegylet tagjaként invitálták maguk közé. Közülük sajnos már sokan elhunytak, a hagyatékukat azonban szeretné továbbvinni, s átadni a következő nemzedéknek.

Elmondta azt is, hogy számára a skanzen, az egykori XV-ös akna is nevezetes. Évtizedekkel ezelőtt kicsi gyerekként várta itt, amikor nagyapja vette át a hűségjutalmát. A piros hasú százasokból legyezőt hajtogathatott és kapott Bányász kockát és bambit. Később az első hűségjutalmát itt vehette át. Most pedig várja az unokáját, hogy megmutathassa neki a Solymos Mihály-díjat.

A képen balról a harmadik Mágyel Barnabás, jobbra mellette Mokánszki Béla

Fotós: Sugár Gabi / Forrás: 24 Óra

Mokánszki Béla a bányászattal kapcsolatos tanulmányait a Tatabányai Szénbányák Vállalat ösztöndíjasaként a Hell József Károly Bányagépészeti és Bányavillamossági Technikumban kezdte, majd a Nehézipari Műszaki Egyetemen 1980-ban szerzett okleveles bányamérnöki diplomát. Ezután a tatabányai XV aknán beosztott bányamérnöki, üzemvitel, gépészeti, villamossági vezetői és technikai főmérnöki beosztásokban dolgozott.