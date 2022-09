Lakossági rezsitámogatásról is tárgyalnak

A közgyűlés fentieken kívül csütörtökön dönthet arról is, hogy a legnehezebb helyzetben lévő tatabányaiak számára egyszeri támogatást nyújt a megemelkedett energiaárak kifizetése érdekében. A javaslat szerint háztartásonként 30 ezer forint maximális támogatást lehetne igényelni, mindemellett a 70 év felettiek számára egyszeri 5000 forintot támogatást is nyújtanának. A képviselők csütörtökön dönthetnek arról, hogy a támogatás becsült közel 100 millió forintos forrásigényét képes-e kigazdálkodni a város.