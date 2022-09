Dr. Dombi J. Péter, a tatabányai Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója, osztályvezető főorvosa, a szervezőbizottság elnöke köszöntötte házigazdaként az ország különböző pontjából érkező szaktekintélyeket. Háromszáznál is többen érkeztek a huszonharmadik alkalommal megszervezett háromnapos tudományos programra. A gyönyörű környezet a tudomány legújabb felfedezéseinek átadása mellett a járvány után a gyógyítók feltöltődésének is kiváló színtere.

Dr. Csajági Sára, a tatabányai Szent Borbála Kórház orvosigazgató-helyettese kiemelte: a tatabányai megyei intézményhez öt éve kapcsolódott a tatai kórház. Kiváló az együttműködésük a megye többi gyógyító intézményével is. Az elmúlt években számtalan beruházás, felújítás zajlott a megyeközpontban.

Korszerűsítették az ötszintes nagy pavilont, átadtak több épületrészt, s jelenleg is zajlik az ország egyik legnagyobb egészségügyi beruházása: már szerkezetkész a most épülő tizennégyezer négyzetméteres pavilon. Zajlik az orvosgarzon épületének felújítása is, ahol huszonhárom lakrész szolgálja majd a gyógyítókat.

Emellett kiváló a kórház eszközparkja is, s a felújított műtők is jól felszereltek. A hematológiai osztály huszonhárom beteget tud fogadni. Magas szakmai színvonalon működik dr. Dombi J. Péter irányítása alatt. Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselője beszélt az egykori bányakórház alapítójáról, dr. Szabó Ignácról és családjáról. Hozzátette: ez elmúlt években több tízmilliárdot fordítottak a tatabányai intézmény fejlesztésére.

Javuló esélyek - A szakmai konferencián dr. Dombi J. Péter, a tatabányai Szent Borbála Kórház tudományos igazgatója megemlékezett István Lajosról, Széchenyi-díjas magyar orvos professzorról, hematológusról és gyermekgyógyászról, aki száz évvel ezelőtt született. A gyógyító legfontosabb üzeneteit is felidézte. Ezek: legyenek gesztusok; nem szabad feladni; s a hibákból tanulni kell. Kiemelte: a konferencia jelentősége, hogy a gyógyítás során az új tendenciák, innovatív terápiák tapasztalatait át tudják adni. Az új ismeretekkel pedig javulhatnak a betegek gyógyulási esélyei.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő is üdvözölte a tudományos konferencia résztvevőit, majd dr. Illés Árpád, a Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár kezdte a szakmai bemutatók sorát. Az előadók egymás után ismertették az elmúlt időszak kutatási eredményeit. A konferencia alatt a résztvevőknek volt lehetőségük a nagyobb gyógyszergyártókkal, forgalmazókkal is megismerkedni.