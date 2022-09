A rendőrséggel közösen együttműködve vesznek részt kisebb-nagyobb eseményeken, ahol – többek között – a helyiek és a vendégek biztonságáért felelnek.

– Ilyen rendezvény volt legutóbb például a Sárkányi Őrület félmaratoni országúti futóverseny, valamint a csatkai búcsú is. Mint ismeretes, a gyógyító vize miatt kegyhelyként, zarándokhelyként ismert csatkai templomot ilyenkor ezrek keresik fel. Éppen ezért rengeteg a tennivalónk akadt itt is, ott is, ami a biztonságot illeti – részletezte László Gábor.

Mint mondta, idei célja a kisbéri járás polgárőreinek az, hogy ne egyesületekben gondolkodjanak, ami a jövőt illeti, hanem szövetségben, és ha bármelyik településen rendezvény van, akkor az egyenruhásokkal összefogva dolgozzanak. A feladatokat pedig közösen osztanák le egymás között.