A város közösségi oldalán számolt be arról, hogy 90. születésnapja alkalmából köszöntötte a város szépkorúját, Kálmán Józsefnét az önkormányzat. Mint írják, Kálmán Józsefné 1969-ben költözött családjával Tatára, előtte a megyeszékhelyen éltek. Ahogyan fogalmazott, élete során bejárta a szamárlétrát, hiszen korán elkezdett dolgozni, először a tatabányai cementgyárban, végül pedig a Fényes Fürdő gyermeküdülőjének vezetőjeként, onnan ment el nyugdíjba 46 éves munkaviszony után. 35 éve vesztette el a férjét, egy lányuk született, ma már 1 unokája, 3 dédunokája és 2 ükunokája van.

Mária néni manapság is aktív, rendszeresen főz, ellátja a háztartási feladatokat és a kertben is tevékenykedik, tele van életkedvvel és azt vallja, minden nap egy újabb ajándék.