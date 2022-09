Ma éjjel nyugodtan alszik a város, az ügyeletes dr. Fertetics János!

–ez a mondás járta Tatabányán valamikor. Szereplője Győrszentiványon született, általános és középiskoláit Győrben végezte. Orvos szeretett volna lenni, de elsőre nem vették fel. Elment dolgozni a MÁV-hoz, s közben készült a következő felvételire az orvosegyetemre. Ezúttal helyhiány miatt nem vették fel, ám a fellebbezése sikerrel járt, s megkezdhette tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Itt ismerte meg feleségét, aki később szemészorvosként praktizált Tatabányán.

A megyeközpontban akkoriban tüdőgyógyászra volt a legnagyobb szükség. Fertetics János első munkahelye a tatabányai kórházban lett. Már 1963-ban ott volt az új tüdőszanatórium felavatásánál, aztán 2015-ben a bezárásánál is. A szakvizsgáját követően helyezték a síkvölgyi szanatóriumba, ahol még akkoriban is sok volt a tbc-s, asztmás beteg.

Dr. Fertetics egy ideig bányaüzemi körzeti orvosként is munkálkodott, majd 1975-ben visszahívták a szanatóriumba, azóta is a tüdőgyógyászattal foglalkozik. A Volánnál is üzemorvos volt, ekkor szervezte meg, hogy egy ócska csuklósbuszból szűrőbuszt alakítsanak ki. Ezzel járták a vidéket.

Nyugdíjba 1997-ben ment, de dr. Fertetics János a tüdőgyógyítást ekkor sem hagyta abba. Sőt ma, 85 évesen sem tervez visszavonulni a hivatásától. Szenvedélye a gyógyítás, mellette pedig a biciklizés. Hatvan éve gyógyít, ezért novemberben a gyémántdiplomáját veheti át Szegeden.