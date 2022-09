A szakember a gondozottak leggyakoribb problémái között említi az egyedüllétet, a támogató családi háttér hiányát. Ez a kora gyermekkortól az idősek gondozásig jelen van. A járvány ugyan ráirányította a figyelmet a nyugdíjasokra, de a szakember azt tapasztalja: az emberekből egyre inkább fogy ki a tolerancia.

A jövőt tekintve nem túl optimista. Érzékelhetően emelkedett a gondozottak száma, s ez több kérdést is felvet, nemcsak az idősek ellátásában. Már most látják a tendenciát, hogy többen fordulnak hozzájuk segítségért. Nőtt a támogatásra szorulók száma, s a fűtési szezon beindulásával félő, hogy tovább emelkedik. Vélhetően megváltozik a segítségnyújtás módja is, s krízisellátásban kell majd élen járniuk.