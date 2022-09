Üde színfolt - Az eseményen az is elhangzott, Szabó István önkormányzati képviselő folyamatosan jelezte az önkormányzatnál azt, hogy szükség lenne a Gyár utca megújulására, hiszen itt található a közelben a buszpályaudvar és a vasútállomás is. Szabó István úgy fogalmazott, a Gyár utca üde színfolt lett, és abban reménykedett, még legalább ötven esztendőn át tudják majd használni a komáromiak. Az önkormányzat a járda felújítása mellett az összes kapubejárót is megcsináltatta.