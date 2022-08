A városvezetés az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a beruházást a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel, illetve az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel konzorciumban végezte el.

Iroda - A projekt nevéből adódóan nemcsak a Szent István tér fejlesztéséről szólt, hanem egy Tourinform Pont létesítését is tartalmazta, mely a várhegyen, a Prímás Pince 11-es út felőli kijáratánál, a parkolóban kapott helyet. Az említett helyszínen a várossal kapcsolatos információkkal, kiadványokkal és programajánlókkal is várják a településre látogatókat. Az iroda hétfőnként zárva van, keddtől szombatig 10 és 18 óra között, vasárnaponként pedig 10-től 16 óráig tart nyitva.

Márciusban írtuk meg, hogy a főszékesegyházhoz vezető kockaköves járdák bontásával kezdődött el a felújítás, majd az elemek felszedése után a teljes rétegrenddel együtt újra megépítették a sétányt. Az egykori füves területeket teljes egészében újragondolták, esztétikus, fény- és melegkedvelő cserjéket, évelő növényeket, sőt, facsemetéket is ültettek oda, a már meglévő fák lombkoronáit pedig megmetszették. A projekt során öntözőrendszert is kiépítettek, amelynek köszönhetően a mostani, csapadékszegény időszakban is kellő folyadékhoz jutnak a növények.

A parkolást hosszú heteken át korlátozták a rámpán, mivel a közvilágítást és az elektromos hálózatot is korszerűsítették, így csak az egyik oldalon lehetett szabályosan megállni a járművekkel. Kihelyeztek továbbá tizennyolc padot és hat információs tábla is gazdagítja a területet.