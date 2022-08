A Császári Pékség Kft., amelyet tulajdonosáról, Akóts Józsefről megyeszerte csak Akóts-pékségként ismernek, szeptember elsején lesz éppen negyven esztendős. Várhatóan a születésnap sem lesz felhőtlen, mert addigra – a cégvezető véleménye szerint – a fehér kenyér ára kilónként elérheti a 750–800 forintot.

Az új kenyér ünnepének előestéjén a császári pékségben jártunk, azzal a céllal, hogy egy hangulatos helyzetjelentést készítsünk. Persze, a kesergés is egy fajta hangulatot takar, de most jóformán a teljes sütőiparra ez jellemző...

Ottjártunkkor a megszokott „színpadi kép” fogadott bennünket. Amíg kint hétágra tűzött a nap, addig az üzemben a kemencék ontották a forróságot, a pékek homloka gyöngyözött és a friss kenyerek semmi mással össze nem hasonlítható illata töltötte be a pékséget..

– Ilyen nehéz talán még az induláskor sem volt a helyzet – emlékezett vissza Akóts József. – Régen legalább két-három héttel az áremelések előtt bejelentették a drágulást. Most jó, ha egy-két nappal előbb megtudjuk, de már az is előfordult, hogy csak a beérkezett számlából értesültünk például az alapanyagok árának emelkedéséről.

Drága a munkaerő, az alapanyagok, de legfőképp az energia. Ez utóbbi egymaga tíz százalékkal növeli az árakat. Az Akóts pékség igyekezett az áremeléseket úgymond lépcsőzetesen „bevezetni”, hogy ne sokkolja a vevőket, ám így is szeptemberre eléri a sütőipari termékek drágulása a 15 százalékot.

– Szakképzett pék gyakorlatilag nincs is a „piacon” – mondta a tulajdonos. – Ellenben csak a bérköltségeink rövid idő alatt 15–30 százalékkal emelkedtek. – A kft.-nek négy boltja is van szűkebb hazánkban, így a cég alkalmazotti létszáma meghaladja az ötvenet. A liszt ára a tavalyi duplája, kilónként 100 forintról 201 forintra emelkedett. Mi Gyermelyről szerezzük be ezt az alapanyagot, teszem hozzá, kiváló minőségben. De amíg a korábbi heti lisztszámlán 2 millió forintot tett ki, addig napjainkban eléri a 4 milliót. És akkor még nem is említettem a gáz, a villany és a szállítás árát, költségeit...