Az energiakrízis és az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem csak a benzin ára szállt el itthon, hanem a gázpalackoké is. Szűkebb hazánkban például szinte mindenhol kifogytak a 11,5 kilós gázpalackokból. Azaz nehezebb gázpalackhoz jutni és több töltőállomáson készlethiány van. Ennek egyik oka az áremelkedéstől tartó pánikvásárlás, a másik pedig az, hogy a 11,5 kilós, hatósági áras palackokat pillanatok alatt elkapkodják 5 ezer 200 forintért, hiszen a kisebbek a legtöbb helyen jóval drágábbak: a piaci áron, 7 −8 ezer forintért értékesítik őket. Tatabányai körképünk során tapasztaltuk, akadozik a gázpalack ellátás a benzinkutakon. Üresen is találtunk palacktárolót, máshol pedig az említett tömegű volt hiánycikk.

Éves szinten több millió csere realizálódik - A 11,5 kg-os alumínium palack a legelterjedtebb a magyar piacon, információink szerint országos szinten összesen nagyjából 6 millió 11,5 kilogrammos pb-gázpalackcsere realizálódik évente. Három pb-gázpalackot töltő cége van jelenleg az országban: a Prímaenergia Zrt, a Flaga és a Mol egyik üzletága. Az egyik már tavaly októberben bevezette a kisebb tömegű palackokat, a másiknál minden változatlan, utóbbi pedig most hétfőtől változtatott, hogy a 11,5 kilogrammos helyett kisebb töltöttséggel, 10,9 kilogrammal árulja a gázt.

Némethné Nagy Viktória nyugdíjas gázpalackot használ már több évtizede. Elmondta, a tűzhelyéhez minden nap használ gázt, azzal főzi például az ebédet is. Jól emlékszik, mennyire meglepődött, hogy a múltkor csaknem 2 ezer forinttal többet fizetett a kisebb mennyiségű gázért. A két súly közötti különbség nemigen látszik. A lapunk által megkeresett palackforgalmazó név nélkül nyilatkozott. Elmondta, hogy a palacktest nem változik, csupán a tartalom.

Képzeljük csak el milyen nagy költsége lenne az új palacktestek gyártásának

– nyilatkozta, miközben beszélt az elmúlt hónapok viszontagságairól is.

Szerinte előfordult már korábban is átmeneti hiány a háztartásokban használt 11,5 kilogrammos pb-gázpalackoknál, de most folyamatos az érdeklődés az ügyfelek körében. Alig győzi megnyugtatni tatabányai, szárligeti és vértesszőlősi megrendelőit, hogy náluk például a különbség ellenére sem változik a palackár. Próbálkoztak ugyan, végül arra következtetésre jutottak cégen belül, hogy a 10,9-es és a 11,5-es palackért is ugyanúgy 9 ezer 300 forintot kérnek.