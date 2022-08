Mivel Komárom Balatonfüred testvérvárosa, így minden esztendőben delegálhatnak egy párost a füredi Anna-bálra. Ezúttal a Jókai Mór Gimnáziumból küldhettek egy fiút és egy lányt. A tanári kar döntése alapján Janovszki Csengére és Varga Leventére esett a választás. A két fiatal nagy örömmel fogadta a döntést, azonnal igent is mondtak.

Ugyan egy iskolába járunk, látásból ismertük egymást Leventével, de közelebbről nem. Fontosnak tartottuk, hogy ne „idegenekként” vegyünk részt a bálon, ezért többször is találkoztunk, táncpróbára is jártunk

– mondta lapunknak Janovszki Csenge.

A próbákon keringőzni tanultak. Ezt a táncot Levente már ismerte, hiszen már volt szalagavatója, az idén végzett. Csenge néptáncol, keringőzni még nem tudott, de végül egyiküknek sem esett nehezére elsajátítani a lépéseket, illetve felfrissíteni a tudást.

A páros az öltözködésben is igyekezett passzolni. Csenge mindenképpen olyan viseletet szeretett volna, amely megmutatja a személyiségét is. Sok helyen keresgéltek, végül egy móri esküvői ruhaszalonban találták meg a kalocsai mintás álomruhát.

Ez a motívum jól tükrözte, hogy a magyar hagyományok milyen fontosak számomra. Levente kalocsai mintás nyakkendőt viselt, én pedig egy olyan kistáskát is kaptam az alkalomra, amelyen szintén kalocsai minta található

– vélekedett a fiatal lány.

Tehetségesek, kiválóan tanulnak - Nem véletlenül választották a nagyigmándi Janovszki Csengét, hogy képviselje Komáromot az Anna-bálon. A fiatal tehetség számtalan alkalommal megmutatta már énektudását. Korpás Éva felvidéki népdalénekes tanítványa mestere rengeteg koncertjén fellép, kisebbeket tanít énekelni, néptáncol, valamint a Fölszállott a páva című televíziós műsorban is szerepelt, az Ördöngös Népzenetanodával az élő műsorba is bejutottak. Mindezek mellett tanulmányi eredményei is példaértékűek. Kísérője, Varga Levente Csengéhez hasonlóan kiválóan tanul, az iskolai programokban is aktívan részt vett, a komáromi diákönkormányzat tagja.

Balatonfüreden a Tagore sétányon vonult fel a nyolc testvértelepülésről érkezett pár. A Vaszary-kertben kapták meg az elsőbálozók a Herendi Porcelánmanufaktúra szíveit, itt választottak a lányok számot is, amely alapján később szavazatokat kaptak. Csenge a hatos mellett döntött, amely eddig, és mint később kiderült, ezúttal is szerencsét hozott neki. A Vaszary-kertben sokan megcsodálták a ruháját, többen közös fotót is készítettek vele.

Ezt követően indultak el az Anna Grand Hotelbe, ahol a tavalyi bálkirálynő nyitótáncához a testvértelepülésekről érkezett párok is csatlakoztak. Az első táncot vacsora követte, de Csenge és Levente nem sokat üldögélt.

Csenge és Levente a kiváló tanulmányi eredményeiknek köszönhetően képviselhették Komáromot

Forrás: 24 Óra

Igyekeztünk a lehető legtöbbet táncolni, hiszen azért mentünk, hogy jól érezzük magunkat. Közben pedig sokat beszélgettünk, ismerkedtünk, hiszen ez a célja ennek a bálnak

– idézte fel Csenge.

Mint később kiderült, a zsűri tagjaira is jó benyomást tettek még tánc közben, hiszen tudtukon kívül két zsűritagra is barátságosan mosolyogtak. A bálon egyébként mintegy 650-en vettek részt, közülük több mint 300 lány volt. A közönségszavazást követően a legtöbb voksot kapó tizenöt fiatal hölgyet hívták fel a színpadra. Csenge rendkívül meglepődött, amikor az egyik hosztesz egy virágot adott a kezébe, és elmondta neki, ő is a tizenöt közé került.

Már ekkor annyira örültem, álmomban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet. Persze izgultam is, hiszen a színpadra népdalénekesként szoktam kiállni, magamról beszélni újdonság volt

A zsűri a bemutatkozások után döntött, kiválasztották a bálkirálynőt, és az udvarhölgyeket.

Mikor először kimondták a hatos számot, fel sem fogtam, hogy az én vagyok. Mikor senki nem ment fel a színpadra, akkor tudatosult bennem, hogy én vagyok a második udvarhölgy. A színpadon úgy éreztem magam, mint akit hipnotizáltak, csak napokkal később dolgoztam fel, hogy mi történt velem.

– mesélte Csenge.

Anna-bál - Az első Anna-bált 1825. július 26-án rendezte meg Balatonfüreden a Horváth-házban Szentgyörgyi Horváth Fülöp János leányának, Krisztinának a tiszteletére. A lány az első bálon ismerkedett meg későbbi férjével, Kiss Ernővel, aki majdan a szabadságharc altábornagyaként a tizenhárom aradi vértanú egyike volt.

Az ajándékok átvétele után következtek a riportok. Csengének sokat jelentett az is, hogy Kemecsei Anna Viktóriával, a későbbi bálkirálynővel az este során megismerkedtek, és a színpadon is támogatták egymást a nagy izgalom közepette. Az este ezt követően sem ért véget. Csenge és Levente még sokáig táncoltak. A másnapjuk is eseménydús volt, hiszen hintón járták be egész Balatonfüredet. A Tagore sétányon felállított színpadon a bálkirálynő és az udvarhölgyek ismét bemutatkoztak, sok járókelő volt kíváncsi rájuk.

Csenge azt is bevallotta, a sikert számára mindig nehéz feldolgozni, mert attól fél, hogy valaki belegázol a lelkébe. Ettől azonban kár volt tartania, hiszen a közösségi oldalon csupa pozitív kommentet kapott édesanyja róla szóló posztja alatt, amelyek nagyon jólestek neki. A bál is elnyerte Csenge tetszését, bár hozzátette, a menü számára szokatlan volt, az efféle ízvilághoz nincs hozzászokva, de minden újra nyitott. A báli környezetet egy napra csodásnak találta, ugyanakkor ezt a pompát a hétköznapokban soknak találná.

Nem okozott problémát, hogy illemtudóan viselkedjek, de a túlzott visszafogottság nem az én világom. Szeretek mosolyogni, az emberekkel beszélgetni. Azt hiszem, ennek köszönhetem a sikeremet is: mások is látták a szememben a boldogságot.

– hangsúlyozta a második udvarhölgy.