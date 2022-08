A művészeti vezető örömmel tudatta velünk azt is, hogy az évközi próbák mellett a komáromi Szent Imre Általános iskolában is elindul ősztől egy néptáncszakkör, így az utánpótlás terén is biztatóak a jelek. Pőcze László bízik abban, hogy ennek köszönhetően többen is kedvet kapnak a néptánchoz és a mostani kicsik a későbbiekben öregbítik a Garabonciás Néptáncegyüttes hírnevét.