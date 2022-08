Tájékoztatása szerint hosszas tervezési és egyeztetési szakasz előzte meg a kivitelezést. A projekt keretében egy új gyalogos-átkelőhely is létesül majd, így a járókelők biztonságosabban közelíthetik meg a jövőben az üzletközpontot. A szakhatósági engedélyek alapján a zebra nagyjából a KIK áruház bejáratánál valósítható meg, mert a buszöböltől is el kell hagyni tizenöt méternyi távolságot. A gyalogosokat onnan az úttest túloldalán járdán vezetik majd vissza a Béke tér irányába.

Turi Lajos a parkolóhelyek kialakításával kapcsolatban elárulta: a hely szűkössége miatt támfalat építenek és vízelvezető árkot is építenek most. Örömét fejezte ki, hogy az üzletek anyagiakkal is hozzájárulnak a kivitelezéshez, hiszen a boltoknak és az önkormányzatnak is fontos, hogy kulturált és rendezett legyen a terület.