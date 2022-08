Idén már több mint 523 kilométernyi út átfogó felújításával végeztek a szakemberek és további mintegy 490 kilométernyi úton jelenleg is zajlanak a kivitelezési munkák a következő időszakban.

Az országos közútkezelő idén is költségvetési, hazai, illetve európai uniós források bevonásával végeztethet teljes körű felújítási munkákat. A külső szakvállalkozások bevonásával megvalósuló projektekben közös, hogy nemcsak a kopóréteget cserélik ki a szakemberek, hanem szükség esetén a kötő- és alaprétegeket is újraépítik, megerősítik, illetve az út menti környezetet, árkokat, vízelvezető rendszereket is rendbe teszik, továbbá új burkolati jelekről, táblák kihelyezéséről is gondoskodnak a cégek. Vagyis a felújításokban érintett szakaszokon átfogó beruházásokat végeznek el a szakemberek.

Az elmúlt években egyre nagyobb volumenű útfelújítások valósulhattak meg az állami, Magyar Közút által kezelt utakon. Idén eddig 523 kilométernyi országos úton már végeztek a kivitelezők a munkákkal és további 493 kilométernyi szakaszon jelenleg is dolgoznak a szakemberek. Tehát év végéig több mint 1000 kilométernyi útszakaszt érintenek majd ezek a munkák.

Ami megyénket illeti, ebben az évben eddig 13, Komárom-Esztergomot is érintő útszakasz felújítása fejeződött be. A Kisbért Veszprémvarsánnyal összekötő út 1,3, a Biatorbágyot Tatabányával összekötő 3,5, a Felcsútot Szárligettel pedig 4,6 kilométer hosszan újult meg. Az országhatár-Komárom-Kisbér másodrendű főutat 4,2, a várgesztesi bekötőutat 1,7, míg a Nyergesújfalut Bajnával összekötő utat (Nyergesújfalu és Bajót központtal) 1,8 kilométer hosszan újították meg.

A Nagyigmánd-Szák összekötő út 1,4, a Zsámbékot Bajnával összekötő Szomor központtal 2,5, míg a Nyergesújfalut Bajnával összekötő (Bajótnál és Bajnánál) 1,9 kilométer hosszan újult meg.

A Tatabánya-Kisbér összekötő út 2,7, a Bakonycsernye-Mezőörs összekötő út 2,1, a Zsámbék Bajna utóbbi központtal csaknem 3 kilométeren szolgálja ideálisabban a közlekedők kényelmét, a Nyergesújfalut Bajnával összekötő utóbbi központtal pedig 193 méteren újult meg.