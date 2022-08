A Cortina táborában a résztvevők a tanoda vezetőjével, Bányoczky Nóra színművésszel énekeltek, a koreográfiát Nyvelt Kitti táncművész tanította, míg Békefi László színművész a prózai részért felelt. A Kemence Egyesület biztosította számukra a helyszínt, amely mellett azért döntöttek, mert szerettek volna kiszakadni a megszokott környezetükből. A táborba 8-18 éves fiatalokat vártak, a résztvevők közül végül tizenöten a színitanoda tanulói voltak, de öt „külsős” gyermek is csatlakozott hozzájuk, akik nagyon hamar felvették a fonalat.

A fiatalok augusztus 7-én, vasárnap teltházas előadással mutatták be a héten tanultakat a szülőknek. A történet olyan szituációkat mutatott be, mint a segítségnyújtás, egy másik országból érkező kisgyerek elfogadása, de az osztálybeli csúfolódásra is kitért. A hangsúlyt arra helyezték, milyen fontos segíteni a másiknak az életben, mindezt tánccal, dalokkal, prózával dúsítva.

Bányoczky Nóra lapunknak azt is elmondta, ez az első musical tábor a Cortina rendezésében, de jövőre is tervezik a folytatást. Több turnus indul majd, hogy a kicsikkel és nagyokkal külön tudjanak foglalkozni.