Az örömkerékpározás idén is Vértesszőlősről indult a kőhídnál található Által-ér melletti kerékpár állomástól. Ebben az évben is a tatabányai és tatai diákok kampányolnak a program sikeréért, amely hat éve indult el a Peron Music Alapítvány önkéntes programjaként, majd gyorsan népszerű lett a családok, kerékpárosok körében. Az eseményt már hatodik éve Cserteg István kulturális, ifjúságsegítő szakember vezényelte, aki elmondta: hat településről érkeztek fiatalok a programra.

Számomra különleges találkozást jelent ez az esemény a kerékpárosok szinte minden generációjával. A gyerekek, a fiatalok, a családok és baráti társaságok érkezése a gyülekezésnél már hangulatot hoz a programba. Itt mindenki figyelmes és segítőkész. Vidámságot hoz a csapatba. Idén hároméves kortól már érkeztek az ifjak. Esztergomból, Tatáról és Tatabányáról, Dunaalmásról és Bokodról, Oroszlányból érkeztek a lelkes bicajosok. A tatai és tatabányai diákok segítettek a sikeres lebonyolításban. Köszönettel tartozunk Árendás Tamásnak és Tompa Andornak, hogy ajándékokat sorsolhattunk a várban – mondott köszönetet a szervező.

Természetesen a túrán pihenésre is volt idő

Fotós: Pogány Gábor Zsolt

Naptárba írják a következőt - Németh Lilien tatabányai diákpolgármestere is a tekerők között volt, elmondta: jó volt látni, hogy milyen sok embert megmozgatott a rendezvény. – Örülök, hogy idén is közreműködtünk a programban. Tetszett, hogy minden korosztályból volt résztvevő, mindenki meg tudta találni az örömét a kerékpározásban. Bízom benne, hogy a hatodik éjszakai kerekezés sikere okán már beírhatjuk a 2023-as naptárunkba a következő eseményt – mondta Németh Lilien.

Az eseményt megelőzően a tatabányai városi diákönkormányzat is tartott tájékoztatót a város diákjainak az eseményről, így szép számban vettek részt fiatalok a megyeszékhelyről is. Tata diákpolgármestere Bátki Piroska is részt vett a kerekezésen, aki élményeiről is beszélt.

A konvoj még sötétedés előtt kanyarodott be Tatára

Fotós: Pogány Gábor Zsolt

– Az idei éjszakai kerekezés véleményem szerint nagyon jól sikerült, körülbelül 100 résztvevővel tudtunk áttekerni Vértesszőlősről Tatára. Mint minden ilyen nagy közösségben történő sportolásnak ennek is megvan a maga hangulata. Gyönyörű szép a látvány is, ahogy este a biciklik lámpája egy hosszú sorban világít, és rendkívül feltöltő tud lenni. Nagyon jó beszélgetések zajlottak le idén is a röpke egy óra alatt és nagyon jó volt látni, hogy most rendkívül sok nagyon fiatal résztvevő volt. Nagyon jól éreztem magam, remélem ezzel mindenki így van és jövőre még többen tudunk egyet biciklizni – emlékezett vissza.