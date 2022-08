Gubicskó Barnabás őrnagy, parancsnok-helyettes lapunknak elmondta, 2012 óta nem csak Komáromban, hanem a többi megyei tűzoltóságon is rendszeresen vannak olyan alkalmak, amikor a kis óvodásoktól kezdve a százévesig mindenkit szeretettel várnak.

A nyílt napokon mindenki a korosztályának megfelelő tájékoztatást kap, illetve megismerhetik a tűzoltók munkáját, miképp dolgoznak, hogy zajlik egy napjuk, milyen eszközöket használnak.

Az óvodásoknak az a fontos, hogy lássák a nagy piros autót, felülhessenek rá. Játékos formában ismerkednek a tűzoltókkal, színezhetnek, kis ruhákat, sisakokat vehetnek fel. Beleélik magukat a tűzoltó szerepbe, amit nagyon élveznek.

– magyarázta Gubicskó Barnabás, hozzátéve, hogy az iskolásoknak azt is megtanítják, hogyan viselkedjenek, mit tegyenek viharban, árvíz, vagy tűz esetén. A középiskolások körében a közösségi szolgálatot is népszerűsítik, amelyet a tűzoltóknál is lehet teljesíteni. Az őrnagy arról is beszámolt, sok fiatal érdeklődik a lehetőség iránt, többen is itt teljesítik az érettségihez szükséges ötven órát.

A komáromi nyílt napra több család is ellátogatott, minden korosztály remekül érezte magát. A szülők, nagyszülők és gyerekek végigjárták a laktanyát, megnézték a próbariasztást. Akadt olyan kisgyerek, aki évek óta ebben a szakmában képzeli el magát, a komáromi tűzoltók pedig örömmel köszöntötték a jövő tűzoltóját.