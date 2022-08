A köszöntőbeszédeket követően római kori hagyományőrök vették birtokukba Duna-partot. A Harcművészeti Társaság és a Legio Brigetio légiós gyakorlatokat mutatott be a nagyközönségnek, melynek során megismerhettük többek közt hogy miként nézett ki a római katonák harckészültsége, hogyan hajtották végre a latin nyelven kiadott parancsokat, miként hajították a dárdát és hogy is nézett ki a sokak által ismert teknősbéka alakzat. Egészen közelről tapinthatta meg bárki a római légiósok vértjét, fegyverzetét és felszerelését is. A legionáriusokkal a gyerekek is összecsaptak, akik a barbárok szerepét játszották a csatában. Igaz, a kemény pajzsokat nem sikerült áttörni, de végül egy döntetlenben kiegyezett a két fél.