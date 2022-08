A napokban újra birtokba vehették az autósok és a kerékpárosok a Deák Ferenc utcát, melynek a felújítása a közelmúltban fejeződött be. Az önkormányzat még tavaly augusztusban tartott lakossági fórumot a Pór Antal téren, ahol Berek Eleonóra, a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályvezetője, illetve Ozorák Gábor műszaki ellenőr vázolta fel a lakosoknak, hogyan zajlanak majd a munkálatok.

Akkor elhangzott, hogy a kivitelezés 2021 szeptemberében elkezdődik, és hogy a Pór Antal tértől a Szent Miklós utcáig mintegy 180 méter hosszú szakaszon a régi aszfalt helyett kockaköves burkolatot kap a járda és az úttest. Az útépítést egyébként az ivóvízvezeték-hálózat rekonstrukciója, valamint a szennyvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer szétválasztása előzte meg, a közműkiváltást a szolgáltató szakemberei végezték el.

Útfelújítások - A Deák Ferenc utca mellett befejeződött az esztergom-kertvárosi Temesvári utca felújítása is, ahol mintegy 750 méter hosszú szakasz újult meg. Hernádi Ádám polgármester nemrégiben bejelentette, hogy újabb négy utcában zajlanak majd a munkálatok. Október végéig 280 méter hosszan a Bocskoroskúti út, 650 méter hosszan a Sátorkői utca, valamint 450 méter hosszú szakaszon a Szarvaskői út újul meg. A Téglaház utca év végéig aszfaltburkolatot fog kapni.

Sokan aggódtak a régi, elöregedett fákért: a fórumon is elhangzott – most pedig bárki megbizonyosodhat róla – hogy a kivágott példányok helyett újabbakat ültettek, melyeket fémráccsal is védenek. Szintén jelentős változás, hogy a járdákat kiszélesítették, így babakocsival is kényelmesen lehet közlekedni az utcában. Az úttest viszont valamelyest szűkebb lett és fontos változás, hogy már csak az úttest bal oldalán lévő parkolóhelyeken várakozhatunk szabályosan a járművekkel. Mindemellett a Pór Antal térnél is kialakítottak öt férőhelyet.

A Szent Péter és Pál-templom bejárata előtti területet is rendezték: az úttest mellé betonkockákat helyeztek ki, mellyel szintén elősegíthetik a szabályos parkolást.