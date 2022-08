– Sokan vannak, akik emlékezhetnek a Jó szerencsét! emlékév egyik nagyszabású eseményére, a Kincsesbánya vetélkedőre. Akkor, 2017-ben a szervező Agora többfordulós, mozgalmas programot tervezett és valósított meg, nem kevesebb, mint 31 csapat, közel 500 fő részvételével – idézte fel a marketingvezető.

Idén – Tatabánya várossá nyilvánítása 75. évfordulóján – is több, a jubileum ihlette rendezvényt szerveznek városszerte. Az egyik ilyen az újragondolt Kincsesbánya. A vetélkedő játékossága, közösségépítő és erősítő szerepe változatlan, s továbbra is lokálpatrióta attitűd jellemzi. Újdonságot jelent ugyanakkor, hogy idén egyfordulós lesz, s nem csak a városból, hanem a térségből is várják a csapatok jelentkezését.

Világi Orsolya szerint a feladatok teljesítéséhez ügyességre, találékonyságra és tudásra egyaránt szükség lesz, érdemes tehát a csapattagokat ilyen szempontok szerint verbuválni. A vetélkedő fő helyszíne az Agora (innen indul, s a végső játék is itt lesz), ám több fontos és emblematikus tatabányai közösségi-kulturális intézmény is csatlakozott a programhoz, s lesz állomása a vetélkedőnek. Ilyen például a Jászai Mari Színház, a Tulipános Ház, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár vagy a Bányászati és Ipari Skanzen.

– A csapatok már jelentkezhetnek, egészen augusztus végéig. A regisztráció lezárulta után a csapatkapitányok – hasonlóan a korábbi alkalomhoz – eligazításon vesznek részt, vagyis a vetélkedővel, a felkészüléssel kapcsolatos hasznos információkkal látják el őket a szervezők, az Agora munkatársai.

Világi Orsolya úgy véli, hogy a részvétel sokszorosan is megéri, hiszen amellett, hogy remek szórakozásnak ígérkezik, vonzó nyereményekkel is kecsegtet. A fődíj egy 10 főre szóló városnéző túra Csehország fővárosában: a 3 nap, 2 éjszakás utazás időpontja egybeesik a Prágai Sörfesztivállal. De – egyebek mellett – fürdő-, kalandpark és mozibelépőt, bob- és bowlingpálya használatot, valamint állatkerti látogatást is lehet nyerni. S természetesen valamennyi nyeremény csapatszintű. A marketingvezető szerint a szeptember 24-én, szombaton megvalósuló vetélkedőre már csak ezért is érdemes nevezni és készülni!

A vidám, játékos megmérettetésre olyan 10 fős csapatok – családok, baráti társaságok, más közösségek – jelentkezését várja az Agora, amelyek tagjai nem ijednek meg a csilléből aláhulló szénportól, s szívesen részesei lennének egy újabb tatabányai kalandnak. A jelentkezési határidő: 2022. augusztus 29. A részletekről és a jelentkezés módjáról a Vértes Agorája honlapján tájékozódhat a játékos kedvű, lokálpatrióta közönség.