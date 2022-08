Újraaszfaltozták a Béke utcát

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és régiós gazdaságfejlesztési kormánybiztos felsorolta az MFP-s és Top-os fejlesztéseket. Úgy mint például az iskolai tornaterem padozatának felújítását, a kerékpárutat, a templomrenoválásokat és a civilek eszközfejlesztéseit, de további támogatásáról is biztosította a jelenlévőket. Elmondta azt is, hogy MFP-n belül belterületi útfelújítás címszó alatt nem a Béke utca az első és nem is az utolsó. Hangsúlyozta, hogy a hetvenes években aszfaltozott 330 méter hosszú utca csaknem ötven bokodi család életébe hozott jelentős változást. Mindkét projekt (utcafelújítás és óvodabővítés) néhány hónap alatt elkészült és a munkálatok rendben és zavartalanul zajlottak.