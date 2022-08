A vizsgálatok mellett a felhőtlen szórakozás jellemezte a helyi Vöröskereszt már megszokott programját. Ezúttal az időjárás is kedvezett a szervezőknek, hiszen délutánra kellemes strandidő kerekedett a hűvös reggelből. Oláh Gábor területi koordinátor lapunknak elmondta, az volt a céljuk, hogy ez a nap a gyerekekről szóljon, és hozza össze családokat.

– Azt gondolom, sokkal nagyobb értéket képvisel, ha együtt asztaliteniszezik, csocsózik vagy éppen rajzol a család, mintha vesznek a gyereknek valamit – hangoztatta.

A gyerekek körében népszerű volt a buborékfoci is, de két ugrálóvárat is felállítottak a strandon a szervezők. Sorra készültek a csillámtetoválások, a kicsik körében pedig a színezők is népszerűek voltak. Mindezek mellett karkötőkészítésre is volt lehetőség, de lufiállatokat is lehetett kapni.