Mint megírtuk, nemrég az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál járt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, aki látogatásán bejelentette: régóta várt PzH 2000-es önjáró lövegek első darabjai érkeznek idén. Ez nemrég meg is történt: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként vásárolt első PzH 2000 típusú önjáró tüzérlöveg meg is érkezett Tatára, számolt be a tatai dandár a Facebook-oldalán.