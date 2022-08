Helyi gazdák és baráti társaságok a kora délelőtti órákban begyújtottak a kondérok alatt, hogy a település első Arató fesztiválján meghirdetett eszem-iszom, dínom-dánom kézzel fogható programelem legyen. A fesztivált szándékosan augusztus 20-ra időzítették a szervezők, hogy a búcsú idejére essen a várva várt esemény.

A hétvége változékony időjárása módosított a tervezetteken: az előre eltervezett főutca helyett egy másik helyszínen szervezték meg a fesztivált. Az ötlet Cseh Mártit dicséri, hogy az általa vezetett József Attila Kultúrház mögötti terület, az Erzsébet kert legyen otthona a fellépőknek. Szerencsére megkegyelmeztek az égiek a rendezvénynek, így szabadtéren ünnepelhetett a falu apraja-nagyja. Merthogy volt mit: mazsorettshow, kézműves kirakodóvásár, gyermeklánchinta, óriás csúszda és mulatós sátor is várta a dadi családokat. Fellépett Lagzi Laci és egy lemezlovas, Sinkovics, valamint látványos tűztáncos is színesítette a kulturális felhozatalt. Ezenkívül az új kenyeret is megáldották és Szücs Attiláné polgármester megszegte a veknit.