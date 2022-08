Semmi sem tart örökké, a relaxáció sem. Újra táncolt a szemhéj, sűrűn váltakozó pillantások közepette tárult elénk a látvány: a tó, a vár és a körénk sereglett vadkacsa és hattyúsereg. – Alfa állapotba kerültek ők is – rögtönzött szőnyegszomszédom, mikor arra kerestünk választ, miért is nem mozdulnak az állatok. Miként nekik, úgy nekünk sem jutott eszünkbe fészkelődni. A hatást csak felerősítette a víz. Mindenkin eluralkodott a nyugalom, de sokaknak feltűnt néhány kép a múltból. Olyan résztvevő is akadt, aki nem tudta letörölni arcáról a mosolyt. Az uszály közben irányt váltott és megcélozta a partot. Közben megtelt néhány csésze borsmenta és citromfű teával, miután kézről kézre járt a kancsó. Jól esett néhány korty frissítő. Mert sokan nagy utat tettek meg.

Beindulnak az öngyógyító folyamatok - A relaxáció emberi szervezetre gyakorolt hatását már többen felismerték. Kiemelkedő a testi és mentális feszültség oldása, ami segít megbirkózni a mindennapos stresszel. Fodor Elvira szerint bizonyított tény, hogy jobb lesz a közérzet, növekszik az önbizalom, az önkontroll megerősödik és kreatívabbá válhatunk általa. – Sokkal inkább kiegyensúlyozott lesz a résztvevő, miközben immunaktivitása fokozódik és a szervezet ellenállóbb lesz a fertőzésekkel szemben. Összességében a mélyrelaxáció rendszeres gyakorlásával képesek lehetünk csökkenteni testi fájdalmainkat, fokozni az örömre való képességet és elősegíteni a saját gyógyulási folyamatainkat – sorolta fel a relaxáció pozitív hatásai közül a legfontosabbakat Elvira. Lapunknak elmondta a jógaoktató, ez volt az első alkalom, de nem az utolsó. A tervek szerint és a sok pozitív visszajelzés alapján biztosan lesz még lehetőség kipróbálni az uszályrelax-et, esetleg ismételni.