Bármikor jóra vagy sokkal rosszabbra is fordulhat - Habár indulás előtt többször is megnéztük, hogy milyen idő várható, egyszerűen lehetetlen pontosan megtippelni, hogy vajon napsütésben, esőben, vagy erős ködben haladunk majd úti célunk felé, így ezzel mindenképpen kalkulálni kell a csúcstámadások esetén. Így hát becsapós, ha a Facebookon napos, gyönyörű képeket láthatunk, egyáltalán nem biztos, hogy hasonló látképben lehet részünk. Tanulság: időben útnak kell indulni, ugyanis nem csak mi szeretünk kirándulni, hanem megannyi bátor kalandor is hasonló terveket dédelget magában, így az út menti parkolók hamar megtelnek.