A városrészeket összekötő új nyomvonalú út építkezése is jól halad. A tervezett útszakasz a Madách Imre utca – Polacsek utca csomópontjából indul, áthalad a Dubnik-patak fölött és keresztezi a Turul utcát, majd ezt követően a vasúti híd alatt aluljáróval keresztezi a vasútvonalat és a Vízmű bejáratánál csatlakozik a Sárberki gyűjtőúthoz.

Az összekötő mintegy 824 méter hosszú lesz, 2x1 forgalmi sávos kialakítással, 6,50 méteres burkolatszélességgel és 1 méteres padkaszélességgel. Az úttal párhuzamosan egyoldali gyalog- és kerékpárút is épül, illetve a szakaszon két, egyenkét 21 méter hosszú autóbusz öblöt is kialakítanak – számolt be az internetes portál.