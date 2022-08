A fesztivál megnyitóján Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója mondott köszöntőt kiemelve, hogy a tatai múzeumnak szívügye a Barokk Fesztivál, amelyhez évről-évre örömmel nyújtanak szakmai segítséget. Ennek köszönhetően ebben az esztendőben is várják az érdeklődőket olyan programelemek, aminek a múzeum hathatós közreműködésével valósulhatnak meg: előadások, városnéző séta és szakmai konferencia. A 23. Tatai Barokk Fesztivált Michl József polgármester nyitotta meg, aki köszönetet mondott az eseményt szervező Dezső Mariannának, a Kuny Domokos Múzeumnak, és mindenkinek, aki részt vállalt a programsorozat létrejöttében – írja a tata.hu.

– Bár most nem könnyű időszakot élünk meg, ilyenkor is fontos, hogy felemelhessük a lelkünket a művészet, a kultúra által. Ehhez kínál lehetőségeket idén is a Barokk Fesztivál, melynek eseményei hozzásegítenek ahhoz, hogy kicsit megerősödve léphessünk tovább a mindennapokban – mondta a településvezető.

Augusztus 13-án délután az érdeklődők Kövesdi Mónika művészettörténész előadását hallhatták 340 éve született Esterházy József gróf, a tatai uradalom alapítója címmel. A Barokk Fesztivál a 300 évvel ezelőtt született Fellner Jakab építész alakját is felidézi, programjai számos művészeti ágat összekapcsolnak majd. Többek között a fesztivál keretében zajlik a Barokk udvari mulatságok eseménye augusztus 20-án, a Fellner Emlékév tudományos konferenciasorozat 3. találkozója augusztus 22-én, valamint Az Egressy kórus és Egressy Kamarakórus illetve az Esterházy Énekegyüttes koncertjei augusztus 21-én és 23-án.