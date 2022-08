Mint arról korábban beszámoltunk, zivatarok miatt figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a hétvégre. A villámlással és erős széllel kísért csapadék augusztus 19-én, pénteken aztán este érkezett meg térségünkbe. Ezt követően szombat reggel a zivatarok miatt az egész megyére elsőfokú, citromsárga riasztást, a megye keleti felére pedig másodfokút is kiadott a meteorológia. Mindemellett első- és másodfokú figyelmeztetés is érvényben van egész napra, szintén a zivatarok és felhőszakadások miatt. Mint írták, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat, valamint rövid idő alatt akár 50 milliméternél is több eső hullhat.

Ahogy prognózisukban olvasható, augusztus 20-án továbbra is több hullámban kell zivatarokra számítani az egész országban, de legfőképp a Dunántúlon, az ország középső sávjában, így Komárom-Esztergom megyében is.

A Köpönyeg tájékoztatása szerint erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mely leginkább a szív-és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket és időseket viselheti meg, de mindenki számára megterhelő lehet. Az arra érzékenyek feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint a frontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is növekedhet. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak...) is felerősödhetnek.